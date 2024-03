Nba 2023 2024 | Orlando passeggia su Memphis | ok Milwaukee

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 31 marzo 2024) Prosegue la regular season di Nba RISULTATI E CLASSIFICHE(43V-31P) torna a vincere, dopo tre ko consecutivi, e lo fa in casa contro118-88. Sette giocatori in doppia cifra per i Magic. Il migliore è Cole Anthony dalla panchina con 15 punti. Doppia doppia per Wendell Carter Jr. da 15 punti e 13 rimbalzi. Banchero va vicino alla tripla doppia con 13 punti, 9 rimbalzi e 7 assist in mezz’ora sul parquet. Tanti giovani in campo per i Grizzlies (24V-50P), che possono consolarsi con la doppia doppia di Goodwin (16 punti+11 rimbalzi).(47V-27P) ritrova il successo, dopo le sconfitte con New Orleans e Lakers, e batte 122-113 Atlanta (34V-40P) in trasferta. Non c’è Lillard e allora ci pensa Antetokounmpo, che va vicino alla tripla doppia mettendo a referto 36 punti, 16 rimbalzi e 8 assist. Buon prova di Middleton ...