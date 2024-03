Napoli | Calaiò | “Non credo che Conte”…E i tanti errori…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 31 marzo 2024) L’ex attaccante delEmanueleha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Campania Sport’, trasmissione in onda su Canale 21. Di seguito le sue parole. “Conte sarebbe l’uomo giusto per il, ma io l’ho avuto e se non è cambiato di carattere qui non verrà mai. E’ un autogestore, non vuole che qualcuno gli metta il bastone tra le ruote. Vuole fare l’allenatore, ma anche il manager, gestendo il mercato e tutto quello che riguarda lo staff tecnico”. Se ilavesse centrato la Champions… “Conte poteva pensare alse avesse centrato la Champions. Penso che De Laurentiis e Conte sono due personalità forti e, secondo me, andrebbero spesso allo scontro. Conoscendo entrambi, nonche De Laurentiis dia mai il 100% di gestione a Conte”. 100% Conte… “Da ...