Nainggolan | «Lukaku? Vedremo in futuro | deve ancora parlare dell’addio all’Inter»

(Di domenica 31 marzo 2024) Radja, in collegamento con Vox To Box, ha parlato del passatodi Romelue del suoo meno con la maglia della Roma. RINGRAZIAMENTO – Nel corso della chiacchierata su Vox To Box, il podcast a cui prende parte anche Mario Balotelli, Radjaha parlato deldi Romelualla Roma, con un accenno anche al passato del suo compagno di Nazionale con l’Inter. Queste le sue parole: «Per come sono fatto io, per l’opportunità che mi ha dato la Roma, rimarrei un altro anno. La Roma ha presonell’ultimo giorno di mercato. L’ha fatto con un contratto pesante e con una squadra che era praticamente fatta. Senza i giallorossi sarebbe rimasto a Londra senza giocare al Chelsea. Un riconoscimento verso questa ...

