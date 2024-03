Muore a 10 anni dopo aver mangiato la torta di compleanno ordinata online | l’intera famiglia in ospedale

(Di domenica 31 marzo 2024) Sono finiti in tragedia i festeggiamenti didi una bambina di 10, residente nella regione del Punjab indiano. L'interaconsumato ladi pasticceria, si è sentita male ed è andata in: indaga la polizia.

Alessio Sconza è morto a 33 anni dopo essere torna to a casa dall' ospedale , dove si era recato per forti dolori al braccio sinistro e al torace . La Procura ha aperto un' inchiesta , sequestrato il ... (fanpage)

Chance Perdomo , la giovane star di 27 anni della serie TV "Gen V", uno spin-off della saga di "The Boys", è morto improvvisamente in un incidente motociclistico . La notizia è stata confermata dai ... (gazzettadelsud)

Poeta belga Guy Goffette, erede di Verlaine, Muore a 76 anni - Lo scrittore belga Guy Goffette, una delle voci poetiche più importanti della lingua francese contemporanea, insignito del prestigioso Prix ...quotidiano

Va in ospedale per intensi dolori al braccio e al petto, ma Muore appena torna casa a 33 anni - La Procura della Repubblica di Roma ha avviato un’inchiesta per fare luce sulla morte di Alessio Sconza, trentatreenne deceduto improvvisamente nella sua abitazione nella notte tra il 28 e il 29 marzo ...baritalianews

Turista tedesca Muore a Vinci: caduta mortale da muretto durante visita al borgo di Leonardo - Turista tedesca di 79 anni Muore a Vinci dopo una caduta da un muretto. Autopsia rivela ischemia come causa dell'incidente. Procura apre fascicolo.lanazione