MOVIOLA Fiorentina-Milan | Corsport | il mani di Tomori è da rigore ?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 31 marzo 2024), secondo il Corriere dello Sport ildel difensore Fikayo Tomori non è da punire con il calcio di rigore. Il motivo Ildi Stefano Pioli torna dalla sosta con una vittoria, ai danni delladi Vincenzo Italiano. A sbloccare la partita è stato il solito Ruben Loftus-Cheek, con un goal propiziato da una giocata di tacco di Rafael Leao. La squadra viola ha, però, risposto subito e ha pareggiato dopo soli 3 minuti con un bel goal di Duncan. Il Diavolo ha rimesso la testa avanti e si è portato nuovamente in vantaggio dopo altri 3 minuti, con una ripartenza in campo aperta, guidata dal portoghese in maglia numero 10 che ha timbrato il suo quinto sigillo in campionato. La gara è, quindi, terminata 2-1 in favore dei rossoneri. C’è da evidenziare, anche, l’ottima gestione da ...