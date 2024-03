Motori Dalla Porta a tutto gas nel Campionato italiano velocità | l’obiettivo è la vittoria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) "Peccato per il contatto con un altro pilota nella ripartenza di gara 2. Ho perso molto tempo e in una corsa di soli sei giri ho ottenuto il miglior risultato possibile. Comunque si tratta di una buona progressione. Grazie a tutti coloro che ci sostengono, adesso testa al Civ". Lorenzoè soddisfatto del suo debutto stagionale con il Team Altogo nel corso del gran premio di Catalogna. Un gp valido per la seconda prova del mondiale Supersport cheha disputato da "wild card": dopo il quindicesimo posto in gara 1, si è piazzato quattordicesimo in gara 2 e senza il contatto avrebbe con tutta probabilità chiuso fra i primi dieci. E’ quindi tornato da Barcellona con 3 punti e non mancherà nelle prossime settimane la possibilità di correre in altre tappe di quello stesso ...