Motociclista muore a 47 anni mentre va al pranzo di Pasqua

(Di domenica 31 marzo 2024) Civitella in Val di Chiana (Arezzo), 31 marzo 2024 – Tragedia della strada a Tegoleto, frazione di Civitella in Val di Chiana. Un uomo di 47è morto in un incidente stradale: era in sella alla sua moto e sembra stesse andando aldiquando ha perso il controllo del mezzo su un tratto rettilineo. Un volo pauroso di diversi metri nel campo che costeggia via delle Casce; il 47enne sarebeb finito contro un palo della luce, un urto che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono arrivati i carabinieri e l’ambulanza della Croce Bianca di Monte San Savino ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

