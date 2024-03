Morto a 27 anni Chance Perdomo | star di ‘Le terrificanti avventure di Sabrina’

l'attore Chance Perdomo è morto in un incidente in moto all'età di 27 anni . aveva ottenuto grande popolarità per il ruolo di Ambrose Spellman nella serie horror di... (ilmessaggero)

Il giovane attore angloamericano vittima di un incidente in moto, era noto per il ruolo di Ambrose Spellman nella serie horror di Netflix L'attore angloamericano Chance Perdomo , noto per il ruolo di ... (sbircialanotizia)

Incidente a San Benedetto dei Marsi (L’Aquila): auto si schianta contro un muro, morta una 20enne di Avezzano - Incidente all’alba di Pasqua a San Benedetto dei Marsi (L’Aquila): auto si schianta contro un muro, morta una 20enne di Avezzano, ferito il fidanzato ...notizie.virgilio

L’attore Chance Perdomo è Morto, aveva solo 27 anni - Nel giorno della Santa Pasqua, Hollywood piange la morte di Chance Perdomo, giovanissimo attore ammirato di recente nella serie Gen V.universalmovies

L'attore britannico Chance Perdomo Morto in un incidente in moto. Aveva 27 anni - L’attore britannico Chance Perdomo è Morto in un incidente in moto: aveva 27 anni. Noto soprattutto per il suo ruolo di Ambrose Spellman nella serie 'Le terrificanti avventure di Sabrinà, aveva recita ...gazzettadiparma