Morto a 16 anni | è giallo Trovato in camera dal fratello Lo spettro di una sfida social

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Una tragedia che lascia sgomenta un’intera comunità quella che ha colpito l’altro ieri, in tarda serata, Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Inspiegabile il gesto di un sedicenne,dal fratellino 12enne agonizzante nella sua, con una cintura per abiti stretta al collo. In casa c’erano i familiari che pure hanno dato subito l’allarme, ma inutilmente. Seppur tempestivi, sono stati vani tutti i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Restano ignote le dinamiche della vicenda sulla quale ora dovranno indagare i carabinieri della compagnia di Giulianova che, intanto, hanno sequestrato il pc del ragazzo. Non è chiaro se si tratti di un gesto volontario, poiché non c’è traccia di lettere o messaggi di spiegazioni, o dell’esito infausto di un gioco legato alla partecipazione a videochat in cui gli iscritti sarebbero ...