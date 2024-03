Morti in moto nell’incidente sull’Adriatica a Ravenna | dolore e sgomento per Monica e Luca

(Di domenica 31 marzo 2024) Belricetto di Lugo (), 31 marzo 2024 -, incredulità e. Sono i sentimenti che accomunano numerose persone (residenti non solo a Belricetto di Lugo, paese in cui abitavano e gestivano insieme la casa famiglia ‘Zio Giò’, ma anche di località limitrofe in cui erano conosciuti, anche per il lavoro che avevano svolto prima di intraprendere la suddetta attività), dopo aver appreso la tragica notizia della scomparsa diTarroni e del maritoDonati, avvenuta ieri sera a causa di una pauroso incidente stradale verificatosi lungo la statale 16 Adriatica all’altezza di Savio. Alla luce di una prima ricostruzione, intorno alle 19 la coppia (55 anni lei e 47 anni lui), che in sella una Honda Cbr stava percorrendo la Statale diretta verso casa, è venuta a collisione con un’auto che ...

