Morta la moglie di Raiz | gli Almamegretta | “Sconvolti | ci mancherai”

Dramma siciliano nella puntata di sabato 9 marzo 2024. La storia di Caterina a C'è Posta Per Te, residente in Belgio, ha fatto molto discutere sui social. La perdita improvvisa della madre a causa ... (tvpertutti)

86enne uccide la moglie con una fucilata e tenta il suicidio - Corridonia (Macerata): uomo di 86 anni spara con un fucile e uccide la moglie coetanea gravemente malata e tenta il suicidio.blogsicilia

Terra Amara, Vahap spara al fratello: Abdulkadir morirà - Terra Amara, Vahap gli spara: Abdulkadir morirà Anticipazioni turche sulle prossime puntate di Bir Zamanlar Çukurova su Canale 5.tvserial

Macerata, 86enne uccide la moglie con un fucile e poi tenta il suicidio - L’uomo non è morto ma è ricoverato in ospedale in condizioni critiche. Macerata, 86enne uccide la moglie e tenta il suicidio: è in fin di vita A lanciare l’allarme è stato il genero dell’anziano, che ...tag24