Morta la moglie di Raiz | Almamegretta | “Sconvolti e smarriti”

(Di domenica 31 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“siamo vicini aper la scomparsa della sua dolceDaniela. Ci mancherà”. E’ il post scritto su Facebook daglidove annunciano la morte delladi, cantautore e attore Tanti i messaggi dei fan. “Che splenda vicino al sole. Siete una grande famiglia piena di amore”, scrive, tra gli altri, Sebastiano. “Quanno ‘o veco, nun ‘o credo, nun me pare overo ca ‘a cchiù bella d”e Quartieri fa ammore cu’ mme. Stasera su #rai2 h 21.00 finale di stagione per #marefuori4. La mia dedica personale va a @danielashualy, madre della mia rosa Lea e amore di una vita”. E’ la dedica che tre giorni fa, sui social, ha rivolto a suaDaniela. L'articolo proviene ...

