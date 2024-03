Morta Daniela Shualy moglie di Raiz | gli Almamegretta | “Sconvolti e smarriti” Tre giorni fa la dedica | “La più bella dei Quartieri fa ammore cu’ mme”

È morta Daniela Shualy , moglie di Raiz (Gennaro Della Volpe), cantauore del gruppo Almamegretta e attore in Mare Fuori . A darne notizia lo stesso gruppo con un post su Facebook: "Sconvolti e ... (gazzettadelsud)

AGI - "Quanno 'o veco, nun 'o credo, nun me pare overo ca 'a cchiu' bella d''e Quartieri fa ammore cu' mme". Stasera su Rai2 h 21.00 finale di stagione per #marefuori4. La mia dedica personale va a ... (agi)

È stato il gruppo degli Almamegretta ad annunciare, con un post su Facebook, la morte di Daniela Shualy , moglie di Raiz . La notizia della scomparsa è arrivata il 31 marzo e per ora sarebbero ... (metropolitanmagazine)

Almamegretta, Morta la moglie di Raiz: "L'amore di una vita" - "Sconvolti e smarriti", scrive la band annunciando il decesso di Daniela Shualy. Dal cantante e attore una dedica via social ...tgcom24.mediaset

Daniela Shualy, Morta la moglie di Raiz degli Almamegretta e Don Salvatore Ricci in "Mare Fuori". L'ultima dedica: «Amore di una vita» - È Morta Daniela Shualy, la moglie di Raiz, nome d'arte di Gennaro Della Volpe, cantautore napoletano voce e leader del collettivo ...msn

Grave lutto per Raiz, Salvatore Ricci in ‘Mare Fuori’: Morta improvvisamente la moglie Daniela - Grave lutto per Raiz – Gennaro Della Volpe -, cantautore napoletano leader degli Almamegretta e Don Salvatore Ricci nella serie tv ‘Mare Fuori‘. Morta improvvisamente la moglie Daniela Shualy. “Sconvo ...mondopalermo