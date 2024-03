Monossido di carbonio in chiesa | 19 fedeli ricoverati nel Torinese

(Di domenica 31 marzo 2024) AGI - Malori inper intossicazione dadia Pont Canavese, in provincia di Torino. È accaduto ieri sera verso le 22.30 nella parrocchia di San Costanzo, dove una cinquantina distava partecipando alla funzione religiosa. Il personale medico dell'Azienda sanitaria Zero, giunto sul posto a seguito della segnalazione del 118, ha valutato i circa 50presenti. Di questi 19 adulti e sei minori sono statinegli ospedali della zona. Nessuno sarebbe in gravi condizioni. Sono in corso gli accertamenti per verificare la causa dell'accaduto, che potrebbe essere riconducibile al mal funzionamento della caldaia.

Due Coniugi messinesi hanno rischiato di morire per intossicazione da monossido di carbonio nella stanza di un albergo di Ragusa il 27 agosto del 2017 . I tre imputati sono stati assolti per non ... (gazzettadelsud)

La caldaia malfunzionante. Monossido nell’abitazione. Famiglia finisce in ospedale - Madre, figlio e figlia maggiorenni hanno rischiato di perdere la vita. Salvati dall’arrivo dei soccorritori, sono stati poi sottoposti a ossigenoterapia.ilgiorno

Fuga di gas durante la messa pasquale nel torinese: 40 fedeli, tra cui un bambino, ricoverati in ospedale - Durante la messa, si è verificata una fuga di gas: 40 fedeli, tra cui un bambino, sono stati ricoverati in ospedale. Non c’è pericolo di morte. Un guasto alla caldaia della chiesa di San Costanzo a Po ...altarimini

Fuga di gas in chiesa durante la messa, 40 in ospedale - Quaranta persone sono finite in ospedale per una intossicazione da Monossido di carbonio che si è verificata nella tarda serata di ieri a Pont Canavese (Torino) nella chiesa parrocchiale di San Costan ...ansa