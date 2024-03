Modello Redditi 2024 | chi deve usarlo e scadenze Le novità aggiornamento 31 MARZO

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di domenica 31 marzo 2024) Ultime notizie: quest’anno cambia la scadenza per l’inoltro. Non è l’unica importanteintrodotta di recente.: il modulo per la dichiarazione dei(si riferisce al periodo di imposta 2023) è riservato ai contribuenti che hanno un’attività di impresa, ai lavoratori autonomi e, in generale, ai titolari di Partita Iva. Quest’anno cambia la scadenza per l’inoltro, non è l’unica importanteintrodotta di recente. Uno sguardo allepiù importanti sul tema.: chi...