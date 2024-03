Mkhitaryan | riposo essenziale | pilastro per Inter-Empoli

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 31 marzo 2024) Per Henrikhla sosta è stata una vera e propria manna dal cielo.utile per uno dei pilastri del centrocampo di Simone Inzaghi in vista di(e non solo).FONDAMENTALE – Uno dei giocatori apparsi meno brillanti nelle ultime uscite è sicuramente Henrikh, spremuto dall’alto minutaggio, dovuto anche ai problemi fisici a centrocampo di Davide Frattesi. Ecco perché, per lui, la sosta ha avuto un ottimo impatto. Ritiratosi dall’Armenia da tempo,ha potuto lavorare agli ordini di Simone Inzaghi nelle ultime settimane, recuperando brillantezza e forma fisica. Fondamentali, a partire da, vista la sua importanza comedi centrocampo per la squadra ...