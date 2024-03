Minibasket - Aquilotti» Il Trofeo Cefa verso il gran finale Da domenica il via alle partite

(Di domenica 31 marzo 2024) Don Bosco Livorno è la quarta e ultima qualificata alla faseregionale della trentunesima edizione del Torneo internazionale diorganizzato dalCastelnuovo.7 aprile, ancora al palazzetto dello sport di Castelnuovo, si disputerà la fasecon sul parquert le quattro qualificate dgiornate di qualificazione: Etrusca San Miniato, Lucca Academy Basket "Rosso", Cestistica Audace Pescia e Don Bosco Livorno. La vincente staccherà il biglietto per la fase internazionale, dal 26 al 28 aprile, che ospiterà anche la ventesima edizione del Memorial Danilo Boschi. Le gare sono per la categoria "" (nati negli anni 2013-14-15). Don Bosco ha conquistato l’ultimo pass, battendo inLucca Academy Basket "Bianco", ...

