Milano Design Week 2024 | dove si svolge il Fuorisalone e cosa vedere

(Di domenica 31 marzo 2024) Torna l’attesissimo appuntamento con il Salone Internazionale del Mobile di, l’evento fieristico dipiù importante a livello globale. Parallelamente ad esso, va in scena anche il: si tratta di una lunga serie di installazioni sparse per tutta la città lombarda. Nato spontaneamente negli anni ’80, ha pian piano conquistato consensi sia tra gli esperti del settore che tra i semplici curiosi, diventando un appuntamento imperdibile – talvolta persino più del Salone stesso. Scopriamo come esirà quest’anno, e quali sono gli eventi più interessanti.: quando esiIlè l’evento collaterale più famoso del Salone Internazionale ...

Woolrich Milano Design Week 2024: Orama, il libro in limited edition per gli amanti dell’avventura - Woolrich Milano Design Week 2024: Orama, il libro tributo, in limited edition, dedicato alla loro collaborazione nell'outdoor lifestyle.globestyles

Arte e gite (ma con l'ombrello). Cosa fare a Pasqua e Pasquetta a Milano - Aperture straordinarie per i musei civici. Per chi non teme il maltempo caccia al tesoro Una festività all'insegna della tensione e del maltempo. In seguito all'attentato terroristico di Mosca la Pref ...ilgiornale

L’export nazionale viaggia lungo la A4: Bergamo quarta in Italia con 20,7 miliardi - Milano esporta quanto la Toscana e il doppio del Lazio: le prime 5 province più internazionalizzate sono tutte lungo l’autostrada A4 ...bergamonews