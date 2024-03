Milan | senti Giroud | “Sono più vicino alla fine della carriera Euro 2024…”

(Di domenica 31 marzo 2024) Olivier, attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai prossimi tornei internazionali che giocherà

Alessandro Costacurta , ex difensore del Milan ha parlato del cammino europeo dei rossoneri e dell'Inter. Ecco le sue parole

Leao indossa il polsino di un bambino: «Me lo ha regalato durante il riscaldamento, sentivo che mi avrebbe portato fortuna» - Il Milan ha ottenuto tre punti molto importanti al Franchi contro la Fiorentina, grazie alla prestazione sontuosa di Rafael Leao che ha deciso il match con un gol e un assist. Non poteva festeggiare..

Milan trionfa a Firenze e consolida la seconda posizione - Il Milan ha ottenuto una vittoria cruciale nella 30ª giornata di Serie A, battendo la Fiorentina per 2-1. Questo successo ha permesso ai rossoneri di consolidare il loro secondo posto in classifica.

Leao: "Al Milan con testa e cuore. Futuro Non lo so" - Rafa Leao dopo Fiorentina-Milan ha fatto una battuta anche sul suo futuro in maglia rossonera: cosa succederà in estate