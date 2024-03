Milan | Rafael Leao vale oro Tutti i voti

(Di domenica 31 marzo 2024) Ilha battuto la Fiorentina per 2-1 e ancora una volta a timbrare il cartellino è stato, cheoro… EccoIldi Stefano Pioli ha battuto la Fiorentina per 2-1 nella garavole per la 30esima giornata di Serie A. I rossoneri sono stati protagonisti di una buona prestazione e, grazie alla sconfitta della Juventus con la Lazio, sono riusciti a mantenere saldo il secondo posto, allungando a più 6 punti il vantaggio sui bianconeri. Una delle note positive della gara è stata sicuramente la prestazione del solito, che ha trovato il quinto goal in campionato e ha fornito un assist di tacco per il vantaggio firmato Loftus-Cheek. La sua partita è stata, infatti, valutata con ...

Il Milan stasera ha battuto 1-2 la Fiorentina, portandosi a -11 dal l’Inter con una partita in più. Un distacco che non porta Rafael Leao a pensare a qualcosa di più del secondo posto: a Sky Sport ... (inter-news)

Pagelle Fiorentina-Milan : tutti ai piedi di Rafael LEAOnardo Da Vinci che disegna calcio all’Artemio Franchi. Pioli sempre più secondo MAIGNAN 8 Con Mike il Gallo non canta mai e nemmeno Mandragora ... (dailymilan)

Garlando elogia Leao: "Esposto, come si fa con i capolavori degli Uffizi" - Leao rivela il suo sogno per il finale di stagione con il Milan Rafael Leao, attaccante del Milan, si è così espresso a SkySport al termine di Fiorentina-Milan: “Penso che era… Leggi ...informazione

Leao: “Al Milan con testa e cuore. Futuro Non lo so” - Rafa Leao dopo Fiorentina-Milan ha fatto una battuta anche sul suo futuro in maglia rossonera: cosa succederà in estatemilanlive

COR. SPORT, Troppo Milan per questa Fiorentina - "Troppo Milan per questa Fiorentina" il titolo scelto dal quotidiano ... A fare la differenza sono stati due top-player, Mike Maignan e Rafael Leao: il primo è stato decisivo in almeno un paio di ...firenzeviola