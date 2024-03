Milan Leao | «Quando la squadra sta bene do il meglio»

Il Milan stasera ha battuto 1-2 la Fiorentina, portandosi a -11 dal l’Inter con una partita in più. Un distacco che non porta Rafael Leao a pensare a qualcosa di più del secondo posto: a Sky Sport ... (inter-news)

Ha creduto troppo in se stesso, Italiano . Sono state letali, per la Fiorentina , le scelta dell'allenatore, soprattutto in difesa e a metà campo. Dodò, opposto a Leao , è stato lo specchio di una ... (firenzepost)

Anticipo Serie A. Fiorentina-Milan 1-2 - Da brividi, prima del match il minuto di silenzio e la coreografia del Franchi per ricordare Joe Barone, il DG Viola appena scomparso In una serata abbastanza particolare, la Fiorentina cede 2-1 al ...calciocasteddu

Leao: "non vincevamo qui da tanto, Chukwueze fatto grande partita" - "Penso che era un obiettivo vincere qua, perché non vincevamo qui da tanto. La Fiorentina ha giocato bene, hanno qualità. Al primo tempo ...sportmediaset.mediaset

Serie A: il Milan si impone allo Stadio Franchi - La Fiorentina cede per la seconda volta allo Stadio Franchi in Serie A contro il Milan. I rossoneri vanno in vantaggio in apertura di secondo tempo con Loftus-Cheek, pareggia subito con Duncan, ma ...nove.firenze