Milan | la squadra di Pioli decolla ma non c’è tempo per i rimpianti scudetto | l’Europa League…

(Di domenica 31 marzo 2024), ladiviaggia su un grande ritmo ma non c’èper pensare ai: adesso testa all’Europa League… Ilha finalmente cambiato passo. Stefanoaveva chiesto un girone di ritorno diverso da quello di andata e, a 8 giornate al termine del campionato, possiamo dire che i rossoneri hanno finalmente acceso i motori. Quelli che con tutta la loro forza spingono e trascinano fino al raggiungimento dell’obiettivo. Adesso sarebbe folle dire che loè ancora possibile, ma non c’è assolutamente ildi parlare dei. Bisogna, invece, continuare a mantenere questo ritmo fino a Maggio e cercare di raggruppare tutte le energie da spendere negli ...

LA DISPARITÀ DEI NUMERI 10 - In una partita neppure brutta e di certo non noiosa fin dal primo tempo e immersa nel pathos della coreografia del pubblico viola per Joe Barone. La Fiorentina deve cedere il passo al Milan.firenzeviola

Milan-Chukwueze, i dettagli sui bonus al Villarreal - Samuel Chukwueze ha dato seguito alle buone sensazioni fatte vedere nella gara di Verona prima della sosta, dove aveva trovato anche il primo gol in Serie A, disputando.calciomercato

Juve, largo ai giovani: con l’esordio di Sekulov insegue il primato del Milan - Juve, largo ai giovani: con l’esordio di Sekulov insegue il primato del Milan in questa stagione di Serie A Ieri Sekulov ha fatto il suo esordio con la maglia della Juve entrando in campo al posto di ...juventusnews24