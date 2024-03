Milan | Gianluca Di Marzio | vi spiego la differenza tra i rinnovi di Maignan | Theo Hernandez e Leao

(Di domenica 31 marzo 2024), l’esperto di calciomercatoDiha spiegato latra idi MikeHernandez e Rafael Leao… Mancano otto giornate alla fine della stagione e il calciomercato si avvicina sempre di più. Questo, però, non sempre può essere un bene. Nel caso del, infatti, i tifosi sono in grande apprensione per quanto riguarda la situazione contrattuale di alcuni giocatori rossoneri. Diciamo, dei pilastri della formazione allenata da Stefano Pioli. Parliamo diHernandez e Mike. Il contratto dei due francesi scadrà nel 2026. Potrebbe sembrare una data lontana, ma nel calcio non lo è affatto. In estate potrebbero anche arrivare le prime offerte da parte di alcuni club ...

Il futuro di Stefano Pioli è in bilico: il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla della Panchina del Milan Il presente è certo, il futuro non tanto. Da qui al termine della stagione ... (dailymilan)

Di Marzio: "Leao al Milan come Lautaro all'Inter: stanno proprio bene e non vogliono partire" - Illustrando la situazione contrattuale dei tre giocatori più importanti di casa Milan, Gianluca Di Marzio evidenzia dagli studi di Sky Sport un particolare relativo a Rafael Leao, che lo differenzia d ...informazione

Di Marzio: “Leao dimostra in campo di stare bene al Milan” - Il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato del Milan e di alcuni giocatori in particolare. Sentite le sue parole... Lorenzo Focolari Redattore 31 marzo - 17:11 In esclusiva a Sky Sport ha parlato il ...informazione

Milan - Leao: "Ho un contratto! Il futuro non lo so, ma sono qui con la testa e il cuore" - Protagonista con una grande partita contro la Fiorentina, Rafa Leao ha parlato nel post-partita del suo futuro rossonero: "Ho un contratto con il Milan, il futuro non lo so ancora ma sono qui, con la ...napolimagazine