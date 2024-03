Milan | Adani su Leao | “Quando gioca così è un fuoriclasse | ma…”

(Di domenica 31 marzo 2024) Lele, noto commentatore televisivo ed ex calciatore, ha parlato della partita diin Fiorentina-. Ecco le sue parole

Milan , Daniele Adani si è espresso a Radio Deejay su Rafael Leao , parlando di potenzialità da top player per il portoghese Domenica sera il Milan ha pareggiato 1-1 contro l’Atalanta a San Siro, nel ... (dailymilan)

Daniele Adani , ex calciatore, ha parlato della Juventus di Massimiliano Allegri paragonandola all'ultimo Milan che ha conquistato lo scudetto (pianetamilan)

Adani su Scaroni: “Non gli credo” - Visualizzazioni: 315 Lele Adani è intervenuto, come di consueto, alla Domenica Sportiva riflettendo sulle recenti dichiarazioni di Scaroni, Presidente del Milan. Adani sulle dichiarazioni di Scaroni: ...calciostyle

Caso Acerbi, Balotelli: "Ventimila telecamere, potrebbero averlo protetto" - Continua a far discutere il caso legato a Francesco Acerbi dopo la decisione del Giudice Sportivo di non infliggere nessuna squalifica al difensore dell'Inter, dopo quanto accaduto in ...lalaziosiamonoi

Juventus, duro attacco di Adani ad Allegri: 'L'Inter può andare a +20, chi parla di questo scempio' - Lele Adani, commentatore per Rai Sport, si è soffermato con un`analisi schietta sui numeri della Juventus, considerando anche la cavalcata dell`Inter in questa.calciomercato