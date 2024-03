Mike Tyson - Jake Paul | la sfida “per un pugno di dollari” che piacerà più ai social che agli sportivi

Mike Tyson è stato stoppato dai bodyguard del Miami Open . Il pugile voleva entrare in campo durante Azarenka-Punintseva, match dei quarti femminile, ma gli è stato impedito, almeno in un primo ... (fanpage)

L'incredibile incontro di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul - Il prossimo 20 luglio Netflix trasmetterà live il match che vedrà il ritorno della star 58enne sul ring nella sfida con lo youtuber-imprenditore: le poche luci e le tante ombre di un duello che ha cre ...wired

Mike Tyson fermato dalla sicurezza - Mike Tyson fermato da un membro della sicurezza al Miami Open per aver violato una regola del tennis: immagini virali ...sportfair

