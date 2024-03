Microsoft Edge 124 Beta | Nuovo Speed Test Integrato | Miglioramenti alle Impostazioni e Altro Ancora

Microsoft Edge : Come Limitare il Consumo di RAM e Ottimizzare le Prestazioni Con il continuo sviluppo tecnologico e l’aumento delle attività digitali, il Consumo di risorse da parte dei browser web è ... (windows8.myblog)

Microsoft Annuncia la Rimozione del Vecchio Lettore PDF da Edge per il 2025 In una mossa che segna la continua evoluzione dei suoi servizi, Microsoft ha rivelato piani per eliminare il Vecchio motore ... (windows8.myblog)