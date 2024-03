Meteo Pasquetta | pioggia e temporali ma non ovunque Rischio idrogeologico in Lombardia | allerta arancione in Emilia-Romagna

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 12 odierne per trentasei ore. Si fa riferimento a “venti forti dai quadranti meridionali con raffiche di ... (noinotizie)

Firenze, 31 marzo 2024 – Tempo molto instabile per Pasquetta in Toscana , con differenze tra una zona e l’altra della regione. Secondo le previsioni del Lamma, cielo inizialmente molto nuvoloso o ... (lanazione)

Emilia-Romagna allerta Meteo arancione: forte vento e fiumi in piena per il maltempo - In Emilia-Romagna è allerta Meteo arancione: forte vento e fiumi in piena per il maltempo colpiscono la regione ...tag24

Il Meteo a Verona e in Veneto per Pasquetta 2024 - Le previsioni del tempo per la giornata di Pasquetta 2024 in Veneto e a Verona. I bollettini Meteo dell'Arpav sempre aggiornati.daily.veronanetwork

Maltempo il Lombardia, allerta Meteo elevata a livello arancione: cresce il rischio idrogeologico - Prosegue l’ondata di pioggia e raffiche di vento che nella notte ha causato danni in diverse città. In serata raffiche di vento fino a 70 chilometri orari e rischio valanghe in montagna ...ilgiorno