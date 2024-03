Meteo | le previsioni in Campania | Pasqua con sole e caldo | occhio a Pasquetta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 31 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper i due giorni di, da sempre un rebus per gli organizzatori di scampagnate fuori porta. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Per quanto riguarda domani, cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Per la, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli ...