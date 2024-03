Meteo domani Pasquetta | pioggia e temporali al nord Rischio idrogeologico in Lombardia | allerta arancione in Emilia-Romagna

(Di domenica 31 marzo 2024)con piogge e, anche forti, ma non ovunque. C'è infatti chi si salverà dalla "maledizione" del lunedì dell'angelo: negli ultimi 24...

Valutata per la giornata di domani , domenica 31 marzo , allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della Lombardia, allerta gialla su settori di 6 regioni del Nord.Continua a leggere (fanpage)

La domenica di Pasqua , oggi , vedrà il maltempo imperversare ancora sulle regioni settentrionali , con piogge e temporali anche di forte intensità. Più asciutto al Centro-Sud ma con nuvolosità in ... (gazzettadelsud)

Ancora Maltempo sull'Italia domani , lunedì 1 aprile . Per Pasquetta , la Protezione Civile ha diramato un' allerta arancione su Lombardia, Emilia Romagna e Valle d'Aosta. allerta gialla per rischio ... (fanpage)

Maltempo, allerta Meteo arancione e gialla per temporali domani 1 aprile: le regioni a rischio a Pasquetta - Ancora maltempo sull'Italia domani, lunedì 1 aprile. Per Pasquetta, la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione su Lombardia, Emilia Romagna ...fanpage

Meteo Una Pasquetta “variabile”: grigliate a rischio - Ecco cosa prevedono gli esperti di 3BMeteo per la giornata di lunedì 1 aprile ...ilcittadino

Meteo Venezia: domani pioggia, segue schiarita - In un’analisi dettagliata delle condizioni Meteo previste per la prima settimana di aprile, emerge un quadro variegato che merita un’attenzione particolare per la sua influenza sul tessuto ...meteogiornale