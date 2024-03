Meteo | anche Roma sotto la sabbia del Sahara | l’avviso del Comune

(Di domenica 31 marzo 2024) Pubblicato il 31 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Pasqua nel segno dello Scirocco a. L'imponente carico di pulviscolo proveniente dal deserto delche provoca cieli giallognoli e rossastri atteso in tutta Europa si è abbattutosulla Capitale, tanto che il Campidoglio ha emesso una determinazione dirigenziale di informazione alla cittadinanza, adottando un provvedimento di contenimento dell'inquinamento atmosferico. "In considerazione del fenomeno di trasporto di materiale particolato di origine naturale a lunga distanza (eventi sahariani) che, nella giornata odierna e nei prossimi giorni, sta interessando il territorio comunale di(come indicato dai modelli previsionali di settore), durante il ciclo di monitoraggio della qualità dell’aria della giornata di ieri 30 marzo 2024 è stato rilevato, nelle ...

