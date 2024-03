Messa di Pasqua oggi con Papa Francesco | poi la benedizione Urbi et Orbi

(Di domenica 31 marzo 2024) Roma, 31 marzo 2024 –diè attesoalle 10 a celebrare il rito e a impartire laet(a mezzogiorno dal lone centrale della basilica vaticana), dopo gli interrogativi sulla sua salute rafforzatisi con la decisione di rinunciare alla Via Crucis al Colosseo. Sarà possibile seguire la cerimonia in diretta su Rai1, Tv2000 e in streaming. Il pontefice, 87 anni, venerdì aveva deciso di seguire la Via Crucis da Casa Santa Marta “per conservare la salute in vista della Veglia e della Santadella domenica di”, come aveva comunicato la Sala stampa vaticana. Del resto anche l’anno scorsoaveva disertato la Via ...

