Messa di Pasqua | in 30mila per il Papa a San Pietro

La Messa non prevede l'omelia del Pontefice, che subito dopo la celebrazione impartirà la benedizione Urbi et Orbi con la concessione dell'indulgenza plenaria ai fedeli Alla Messa di Pasqua ... (sbircialanotizia)

Una Fuga di gas nella chiesa di San Costanzo a Pont Canavese in provincia di Torino ha visto finire in ospedale 40 persone, tra le quali un bimbo di 8 anni. In 10 in camera iperbarica per ... (fanpage)