Messa di Pasqua 2024 streaming e diretta tv | dove vederla con Papa Francesco

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 31 marzo 2024) , oggi, domenica 31 marzo La Santadi, presieduta da, va in onda oggi, 31 marzo, domenica didella Risurrezione del Signore, dalla Basilica di San Pietro a partire dalle ore 10. A seguire, alle ore 12,si affaccerà dalla loggia centrale per la Benedizione Urbi et Orbi, alla città e al mondo. Maseguire intelevisiva e livela? Di seguito vi indichiamo tutti i canali a disposizione. In TV La domenica diriunisce tantissimi religiosi e ladiper l’occasione viene ...