Meloni fa la lotta all' antimafia | il veleno di Pasqua di Conte | insulti sul governo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Chiamatelo puredi. Giuseppe"prezzemolino", recordman di interviste, su Repubblica vomita odio sul. E lo fa usando il pentimento di Schiavone, l'ultimo colpo dello Stato che è riuscito a convincere il boss dei boss della camorra a collaborare. Ma non ditelo all'ex premier, per lui questo"con Giorgiasta indebolendo le norme anticorruzione e spuntando le armi della magistratura, un pezzo alla volta. Solo un esempio: il partito divoleva una norma per dare incarichi negli enti locali ai condannati per corruzione, noi li abbiamo fermati. Noi nelle istituzioni portiamo campioni dell'come De Raho — oggi oggetto di ignobili attacchi — e Scarpinato, tra gli artefici di indagini e condanne contro ...