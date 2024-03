Maxi incendio a Scandicci | “chiudete le finestre”

(Di domenica 31 marzo 2024)(Firenze), 31 marzo 2024 – Era già sera quando le fiamme, altissime, e la densa colonna di fumo hanno fatto capire agli abitanti diche l’era davvero pauroso: è una nota azienda ad essere devastata dal rogo, la Metalstudio di via delle Fonti, centinaia di dipendenti, importante realtà che produce metalleria per il settore della pelletteria. Mentre i vigili del fuoco hanno ingaggiato la battaglia per domare l’, a dare notizie della situazione ai suoi concittadini è lo stesso sindaco Sandro Fallani, accorso sul posto insieme all’assessore allo sviluppo economico Andrea Franceschi: “A causa di unche si è da poco sviluppato in un’azienda in via delle Fonti sono intervenuti i Vigili del Fuoco assieme alla Protezione Civile del Comune di ...

