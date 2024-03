Mathieu van der Poel | “Una delle corse più dure che ho fatto È un sogno”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024) Un vero e proprio fenomeno. Ennesimo colpaccio da campione pervan derche continua a rimpinguare un palmares già da: terza vittoria al GiroFiandre, entra nella storia l’olandese della Alpecin-Deceuninck. Le sue parole ad Oudenaarde subito dopo l’arrivo: “La mia stagione è già un successo, ho vinto il Fiandre da campione del mondo, è unche si avvera. Devo maturare questa cosa nei prossimi giorni”. Attacco in solitario ad oltre 40 chilometri dall’arrivo per il neerlandese che è riuscito a fare la differenza, salvo soffrire un po’ sul finale, gestendo comunque un gap enorme, per poi trionfare con la bicicletta alzata al cielo. Prossimi obiettivi e la tanta fatica odierna: “Non posso pensare ancora alla Roubaix, oggi è stata una...