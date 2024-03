Mathieu van der Poel eguaglia Fiorenzo Magni e aggancia le leggende del Giro delle Fiandre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024)van derha vinto ilper la terza volta in carriera. Dopo Dopo il sigillo nel 2020 (volata millimetrica sul belga Wout van Aert) e l’affermazione del 2022 (successo in una volata ristretta), il Campione del Mondo è riuscito a imporsi in solitaria in questa prestigiosa Classica Monumento. Il fuoriclasse olandese ha attaccato di forza quando mancavano 45 chilometri al traguardo di Oudenaarde e ha lasciato sul posto tutti gli avversari, trionfando con oltre un minuto di vantaggio.van derè così diventato il settimo ciclista a imporsi in tre occasioni alla mitica Ronde. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck hato sei icone assolute del ciclismo internazionale in vetta all’albo d’oro: il nostro ...