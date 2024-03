Massimiliano Varrese sull’ex Monia La Ferrera | “Dopo 13 anni l’ho cercata io”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 31 marzo 2024)Lasi sono ritrovati a distanza di tantidalla loro relazione quando la hostess siciliana entrava nella casa del Grande Fratello. Oggi il ballerino e coreografo sarà ospite a Verissimo, in onda dalle 16:30 su Canale 5 dove ripercorrerà insieme a Silvia Toffanin le emozioni dei sei mesi trascorsi nel loft di Cinecittà. Nel 2009, l’artista aveva raccontato sulle pagine di Novella 2000 l’inizio della storia d’amore con la donna siciliana quando si incontravano in aeroporto a Roma a causa di uno sciopero: “Ci siamo conosciuti in aeroporto, fa l’assistente di volo ed è da qualche mese che stiamo insieme. La nostra è una bella storia. Di più non dico, però. Quandofatto in passato la mia vita privata è andata in ...