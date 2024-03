Mario Sechi | c' è vita oltre Stellantis

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Il futuro è un lavoro in corso, ne vediamo gli effetti e quando si realizza è già passato. Individuare i megatrend, tracciarne la rotta, serve a prendere le decisioni in anticipo, muovere i pezzi sulla scacchiera non quando le cose sono già avvenute, ma prima. Abbiamo visto l'impatto del calo dei nati in Italia (sottolineato ieri dal Financial Times e da Elon Musk), l'inverno demografico senza una forte risposta della politica si trasformerà in depressione economica. Non è l'unico fattore di cambiamento da tenere d'occhio, l'innovazione tecnologica riserva profonde trasformazioni, la potenza di calcolo di microchip e schede grafiche si fonde con la biologia, il software con i neuroni. Nel settore dell'automobile, cuore della manifattura italiana, i dati sono diventati «il motore», anticipano il silenzio della propulsione elettrica. Nella sola Motor Valley dell'Emilia-Romagna ci sono ...