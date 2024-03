‘Margherita non c’è più Ora mi ammazzo io’ | omicidio suicidio ai Castelli | telefonata e lettera di addio

(Di domenica 31 marzo 2024) Sono stati ricostruiti gli ultimi momenti di vita dell’83enne, ex pilota d’aereo, Antonio Pomilia che venerdì ha prima ucciso la moglie Margherita con un colpo di pistola che ha, poi, puntato contro se stesso. Unaalla cugina e unaa fare luce sulla tragica fine della coppia.non c’è più. Adesso mianche io’, riporta Il Corriere della Sera le ultime parole che l’anziano a pronunciato al telefono alla parente. I Carabinieri – foto repertorio – Ilcorrieredellacitta.comIl dramma s’è consumato in un’abitazione in località Colle Nasone, nei pressi di via Ardeatina, a Cecchina frazione di Albano Laziale. Un gesto lucido, concordato con la moglie, almeno così sembrerebbe. Entrambi avevano scoperto di essere malati, lei era stata sottoposta a intervento chirurgico, ma le sue condizioni ...

