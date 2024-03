Maremma | due giorni di appuntamenti Cultura | sagre e visite guidate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) Grosseto, 31 marzo 2024 – Molti gliinper oggi e domani. A Grosseto il Museo di Storia naturale e il Polo Le Clarisse saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Al Polo Le Clarisse domani alle 17 è in programma il laboratorio didattico "Caccia alle uova in Clarisse" per bambini dai 6 agli 11 anni. Per informazioni e e prenotazioni: 0564 488066. A Porto S.Stefano oggi è prevista la Processione del Cristo Risorto. Partirà alle 7. Quest’anno poi, ci saranno anche palme e lampioni illuminati a festa. In mezzo alla piazza delle Meraviglie capeggia un grosso uovo di Pasqua illuminato a fest. Il tutto mentre nello specchio acqueo veleggiano le barche che partecipano alle regate di Pasquavela. A Sovana , invece, domani alle 10 prenderà il via la "Passeggiata nel Parco" che arriverà fino alla necropoli etrusca. Ritrovo alle 10 ...