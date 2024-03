Manic Mechanics | la recensione | A A A cercasi meccanici

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 31 marzo 2024) Tra chiavi inglesi e bulloni, 4J Studios ci invita ad indossare i panni di un frenetico meccanico in. Gli sviluppatori scozzesi si lanciano nella loro prima avventura come creatori di IP, dopo aver dimostrato le loro competenze con dei porting “pesanti”. Ci sono loro dietro i porting di Minecraft, Overlord: Raising Hell e The Elder Scrolls IV: Oblivion su piattaforme non di origine, a dimostrazione di affidabilità e competenza, visti i pesi dei titoli. Una volta esaurito il periodo di esclusività temporale su Nintendo Switch, questo couch co-op frenetico sbarca alla volta delle console Sony e Microsoft sino ad arrivare su PC. I contenuti sono quasi i medesimi, con gli sviluppatori che accontentano coloro che chiedevano a gran voce una modalità sfida più intensa e avvincente rispetto a quella offerta della Campagna. La loro richiesta, ...