Maniaco sessuale per errore Scagionato dal gps dell’auto

(Di domenica 31 marzo 2024) Firenze, 31 marzo 2024 – Era stato additato come ilche all’uscita di una scuola media si era abbassato i pantaloni davanti a due ragazzine. Ma le indagini nei suoi confronti si erano attivate in seguito a un grande equivoco di fondo: e cioè che il soggetto che avrebbe molestato due studentesse di dodici anni era poi salito su un’auto come la sua. Ma non era appunto la sua Bmw e quindi neanche lui: lo ha dimostrato con le sue indagini difensive l’avvocato Francesca Pecchioli. Fondamentale - e provvidenziale - è stato l’antifurto satellitare montato dall’assicurazione sulla Bmw station wagon dell’imputato, che ha dimostrato che quel giorno era da tutt’altra parte. Ma nonostante l’equivoco, l’uomo, fiorentino, oggi 44enne, ha dovuto affrontare un procedimento lungo quasi cinque anni, da imputato di atti osceni in luogo pubblico. ...