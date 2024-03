Manchester City | Guardiola | “Eravamo favoriti per il titolo | ora non più”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 31 marzo 2024) Ilpareggia contro l’Arsenal, scivolando al terzo posto in classifica generale dopo la vittoria del Liverpool. Il tecnicocommenta con schiettezza la situazione della propria squadra nel post partita, facendo il punto della situazione sulla classifica: “Il Liverpool è primo in questo momento, ci sono ancora nove partite e vediamo che cosa succederà. L’Arsenal è secondo, poi ci siamo noi. Chiunque è in cima alla classifica è il favorito. Prima lonoi, ora non più“. SportFace.