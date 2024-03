Mancano i medici Incarico provvisorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) La carenza dirappresenta un problema ormai cronico e generalizzato a livello nazionale. In particolare in seguito a pensionamenti, emergono difficoltà nell’assistenza primaria in alcuni territori, come avvenuto nell’ultimo periodo nel comune di Altopascio. Per ovviare a questa problematica, la Zona distretto della Piana di Lucca ha pubblicato un avviso per il conferimento di unper un medico dina generale, a seguito dell’esaurimento della graduatoria aziendale valevole per l’anno in corso. Proprio dopo a un pensionamento, infatti, un numero consistente di cittadini di Altopascio si trovano a non poter contare su un medico che svolga la propria attività nel territorio. In attesa di assegnare la zona carente con vincolo di assistenza in quel territorio - azione per la quale sono in ...