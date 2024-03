Maltempo in Lombardia | allerta meteo elevata a livello arancione | cresce il rischio idrogeologico

(Di domenica 31 marzo 2024) Prosegue l’ondata diche nella notte ha causato danni in diverse parti della. A causa di pioggia, raffiche di vento e bufere di neve in montagna, la Protezione civile ha comunicato che a partire dalle ora 18.00 del giorno di Pasqua l’perverràin quasi tutta l’area settentrionale della regione. Temporali e trombe d’aria in, quando finirà ile cosa ci aspetta per Pasquetta Le province interessate sono quelle di Milano, Monza e Brianza, Varese, Como, Lecco, Bergamo e Sondrio. Il Comune di Milano ha informato che il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per monitorare e ...

