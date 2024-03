Maltempo | barca rompe gli ormeggi e affonda davanti al lungolago di Lecco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 31 marzo 2024), 31 marzo 2024 – Unaalla deriva ha naufragato suldi. A bordo non c'era nessuno. L'hanno recuperata e messa in sicurezza i vigili del fuoco della squadra nautica del comando provinciale di. L'imzione probabilmente ha rotto gliche la ancoravano in porto a causa della violenta ondata diche nelle ultime ore si è abbattuta pure sulla provincia di. Proprio a causa deli vigili del fuoco hanno dovuto fronteggiare una decina di richieste di aiuto per allagamenti di strade e case e alberi caduti. Sono stati mobilitati tutti gli uomini di turno sia nella sede centrale del comando provinciale di, sia nei distaccamenti di volontari ...