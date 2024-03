Maltempo anche a Pasquetta in Lombardia | raffiche di vento e temporali | dove e fino a quando

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 31 marzo 2024)dia 90 km/h a Milano, torrenti esondati e voragini aperte in strada nel Varesotto, bufere di neve in Valtellina e Valchiavenna. Laresta nella morsa deloggi, lunedì di, con l’allerta meteo elevata al livello arancione per rischio idrogeologico. Oltre 150 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nel giorno di Pasqua a Milano, numerose le richiestenel Comasco, in Brianza e nel Cremonese per strade allagate e alberi caduti. A MilanodiA Varese esonda il torrente Viganella Bufere di neve in Valtellina A Lecco barca alla deriva, alberi crollati e incidenti sulla SS35 Nel Bresciano strada ...