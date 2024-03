Malore improvviso | Marco D’Attis morto a 28 anni mentre era a casa della fidanzata

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di domenica 31 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoTragedia questo pomeriggio a Maruggio, dove un 28enne di Sava,, èa causa di un. Il ragazzo si trovava a Maruggio a, quando si è accasciato a terra improvvisamente. Per lui non c’è stato purtroppo nulla da fare. Nessun sintomo, nessun segno che lasciasse presagire la tragedia. A quanto pare il giovane era sano e non soffriva di nessuna patologia. I funerali si terranno domani a Sava alle 12.15.lavorava come barista, era molto conosciuto e stimato. La notiziasua morte improvvisa ha lasciato la comunità sotto choc. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.