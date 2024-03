L’umanità tra macigni e Risurrezione | il messaggio pasquale di papa Francesco

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 31 marzo 2024) Come davanti al sepolcro di Cristo, anche l'uomo di oggi e l'umanità intera è oppressa dache la opprimono: egoismi, fallimenti, quando non odi e guerre che la insanguinano. E' davanti a queste "notti" dell'umanità che trova pieno senso la Pasqua e ladel Cristo che parlano di riscatto della vita e di luce a una umanità in eterna fuga dalle tenebre. Questo ildinella sua omelia per la Veglia di Pasqua che si è tenuta, nella Basilica Vaticana, davanti a circa sei mila fedeli., che ha presieduto la veglia dopo che ieri sera aveva deciso di non recarsi alla Via crucis al Colosseo per preservare la sua salute i questi intensi giorni di celebrazioni, pronunciando l'omelia, ha ripercorso la strada fatta dalle donne ...